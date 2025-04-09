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Средства ПВО сбили пять дронов ВСУ над двумя регионами России

Вражеские беспилотники атаковали Курскую и Белгородскую область.
Константин Денисов 2025-04-09 19:59:30
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Российские средства ПВО сбили пять беспилотников ВСУ над двумя регионами РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"9 апреля т.г. в период с 15.05 до 17.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.

Три дрона уничтожены над территорией Курской области, еще два – над Белгородской.

Ранее сообщалось о том, что FPV-дроны на оптоволокне уничтожили орудие ВСУ в Сумской области.

#ВС РФ #беспилотники #ВСУ #Белгородская облсть #СВО #Курская облсть
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