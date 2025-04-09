Сообщения о том, что пытавшийся убить Дональда Трампа Райан Уэсли Рут хотел приобрести оружие на Украине, всколыхнули общественность. Одним из первых на них отреагировал сын президента США. И вот, на что он обратил внимание: если стрелок связался с украинцами и сообщил им, что готовит покушение, почему Киев не предупредил об этом американские секретные службы.

Сам Рут в переписке с кем-то с Украины отмечал, что для Киева избрание Трампа президентом будет не самым лучшим сценарием. И это в итоге подтвердили дальнейшие события. Но могло ли дойти до того, что украинские спецслужбы цинично не стали делиться информацией о фанатике с американскими коллегами?

«Киевский режим абсолютно беспринципный. Он готов творить все для того, чтобы соблюсти какие-то свои интересы, продлить свое существование. Ну, с другой стороны, тут может быть и работа в связке с предыдущей американской администрацией. Украинские спецслужбы не стали делиться этой информацией, потому что им было неинтересно делиться этой информацией», - отмечает ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Однако есть и другая версия - с Рутом могли общаться вовсе не украинские, а американские спецслужбы. Таким мнением поделился бывший сотрудник ЦРУ Джон Кириаку.

«Это почти всегда означает, что Рут разговаривал с агентом ФБР. Однако, тот факт, что он добрался до поля для гольфа во Флориде, говорит о допущенной ошибке», - отмечает он.

Для убийства Трампа на поле гольфа Рут в итоге выбрал карабин советской модели. А зенитка или РПГ ему понадобились, чтобы сбить личный самолет кандидата в президенты. Он прислал своим собеседникам изображение лайнера Трампа, которое, кстати, есть в открытом доступе. И сообщил, что тот постоянно на нем летает, в чем тоже трудно сомневаться. Все это можно воспринять с легкой долей иронии. Но, если верить недавней публикации американского издания Axios, спецслужбы США действительно предполагали такой вариант покушения. Только со стороны Ирана.

Другое дело, что хоть иранским агентам, хоть американским фанатикам - теперь довольно просто достать любое нужное им оружие. Оно, благодаря тотальной коррупции украинских военных и чиновников, разошлось по всему миру. В том числе и то, что с 2022 года пришло из НАТО.

«Естественно, оружие может оказаться в других местах, потому что Украина и до начала конфликта была самой коррумпированной страной в Европе. Когда вы вкладываете миллиарды долларов без каких либо ограничений, это способствует появлению таких ситуаций. Меня это шокирует, но не удивляет. Если существует такой безумец, как этот Рут, то нет недостатка желающих купить что угодно», - говорит подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

После неудавшейся попытки Рута, Трампа срочно эвакуировали из Флориды. Но, согласно публикациям, не на хорошо всем известном самолете кандидата, а на лайнере его друга и политического соратника, ныне спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Видимо, действительно опасались новой попытки покушения. И вряд ли сомневались, что достать оружие, чтобы сбить самолет, сейчас не так сложно. В чем, общаясь с вероятными украинскими собеседниками, не сомневался и фанатик Рут.