В МИД РФ выразили надежду на запуск транзитного маршрута через Пакистан

Москва усматривает возможность запустить транзитный коридор через пакистанскую территорию. Это позволит облегчить транспортировку грузов. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на торжественном приеме в Москве по случаю Национального дня Пакистана.

«Большой потенциал видим в сфере продвижения транспортно-логистических маршрутов. Россия уделяет большое внимание ускоренному развитию перспективных международных транспортных коридоров. Пакистан, обладая для этого хорошими транзитными возможностями, может сыграть важную роль в этом процессе», - высокопоставленный дипломат.

Вместе с этим, Москва и Исламабад могут развивать сотрудничество в сельском хозяйстве и энергетической отрасли, отметил Руденко. Ключевым поставщиком пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции на пакистанский рынок остается Россия.

Заместитель министра иностранных дел добавил, что Россия намерена увеличивать товарооборот с Пакистаном, отметив, что он растет, несмотря на сложности в мировой экономике.

В конце 2024 года сообщалось о прямом железнодорожном сообщении между Россию и Пакистаном, заявлял министр энергетики Пакистана Аваис Легари. Первый грузовой поезд должен был прибыть в Пакистан из РФ уже к концу марта.

Напомним, что в начале 2021 года три государства-соседа - Пакистан, Узбекистан и Афганистан - подписали соглашение о строительстве Трансафганской железной дороги из Узбекистана в Пакистан через афганскую территорию (Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар).

Планировалось, что реализация проекта займет пять лет, длина магистрали составит 573 километра, а транзитный потенциал оценивался в 20 миллионов тонн грузов в год. Но из-за смены власти в Афганистане реализация проекта была поставлена на паузу.