В 2025 году Россию и Пакистан свяжет прямое железнодорожное сообщение

Россию и Пакистан свяжет прямое железнодорожное сообщение в 2025 году. Об этом заявил министр энергетики Пакистана Аваис Легари.

«Мы сохранили это как цель для нас, чтобы на самом деле это воплотить», - сказал он в разговоре с ТАСС.

По его словам, первый грузовой поезд прибудет в Пакистан из РФ уже к концу марта.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин посетил в столицу Пакистана Исламабад. Тогда он принял участие в заседании Совета глав правительств государств Шанхайской организации сотрудничества.