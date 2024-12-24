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В 2025 году Россию и Пакистан свяжет прямое железнодорожное сообщение

Первый поезд будет запущен уже к концу марта.
Карина Тазетдинова 2024-12-24 03:45:05
© Фото: Jamil Ahmed, XinHua, Global Look Press

Россию и Пакистан свяжет прямое железнодорожное сообщение в 2025 году. Об этом заявил министр энергетики Пакистана Аваис Легари.

«Мы сохранили это как цель для нас, чтобы на самом деле это воплотить», - сказал он в разговоре с ТАСС.

По его словам, первый грузовой поезд прибудет в Пакистан из РФ уже к концу марта.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин посетил в столицу Пакистана Исламабад. Тогда он принял участие в заседании Совета глав правительств государств Шанхайской организации сотрудничества.

#Москва #Россия #Пакистан #поезд #железнодорожное сообщение #исламбад #Аваис Легари
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