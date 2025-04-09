Соединенные Штаты и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере критических минералов. Об этом в среду сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и торговли центральноазиатской страны.

Также страны договорились построить комплексы тонкого измельчения руд (HPGR). Кроме того, планируется привлечь инвестиции в разведку и добычу полезных ископаемых.

Еще Вашингтон обязался способствовать повышению квалификации узбекских специалистов и привлечению инновационных технологий.

Напомним, уже более месяца США добиваются подписания соглашения по ресурсам Украины. Изначально заключить сделку планировалось 28 февраля во время визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон. Но его встреча с американским президентом Дональдом Трампом закончилась публичной перепалкой.

Недавно министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Владимир Зеленский сорвал самую легкую сделку в мире, устроив скандал в Белом доме. По его словам, 28 февраля уже все было готово для подписания соглашения.

Ранее в разговоре со «Звездой» бывший депутат Верховной Рады Олег Царев рассказал, что теперь ждет Владимира Зеленского, если он снова не подпишет соглашение с США.