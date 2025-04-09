Юрист Соловьев: Ефремов сможет выехать за границу только через восемь лет

Заслуженный артист России Михаил Ефремов не сможет покидать пределы России в течение восьми лет. Об этом сообщил RT заслуженный юрист России, доктор юридических наук и профессор Иван Соловьев.

«Ефремов будет находиться здесь до конца отбывания УДО», - сказал Соловьев.

Юрист добавил, что в случае с Ефремовым судимость будет погашена через восемь лет после выхода из колонии, однако актер может ходатайствовать и о сокращении этого срока в случае идеального поведения.

Напомним, в 2020 году Ефремов устроил смертельное ДТП, после чего оказался за решеткой. 9 апреля он вышел на свободу по УДО.

После лечения Ефремов планирует вернуться в кино.