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Юрист Соловьев: Ефремов сможет выехать за границу только через восемь лет

Актер сегодня покинул исправительную колонию и прибыл в Москву.
Константин Денисов 2025-04-09 19:00:46
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Заслуженный артист России Михаил Ефремов не сможет покидать пределы России в течение восьми лет. Об этом сообщил RT заслуженный юрист России, доктор юридических наук и профессор Иван Соловьев.

«Ефремов будет находиться здесь до конца отбывания УДО», - сказал Соловьев.

Юрист добавил, что в случае с Ефремовым судимость будет погашена через восемь лет после выхода из колонии, однако актер может ходатайствовать и о сокращении этого срока в случае идеального поведения.

Напомним, в 2020 году Ефремов устроил смертельное ДТП, после чего оказался за решеткой. 9 апреля он вышел на свободу по УДО.

После лечения Ефремов планирует вернуться в кино.

#в стране и мире #михаил ефремов #заграница #удо
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