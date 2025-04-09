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Российские ученые составили карту гигантского вулкана на Венере

Результаты последних исследований должны помочь пролить свет на историю Земли.
Сергей Лебедев 2025-04-09 18:35:03
© Фото: NASA, JPL-Caltech via CNP, Global Look Press

Ученые из Томского государственного университета вместе с иностранными коллегами выяснили, как на Венере формировался крупный вулкан Тейя Монс. Результаты исследования должны помочь пролить свет на историю Земли. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что на Венере тектонические процессы выражены сильнее, чем на Земле. Однако же протекают они сходным образом. Именно эти факторы имеют большое значение для изучения нашей планеты.

При этом вулкан Тейя Монс представляет большой интерес тем, что тектоническая активность в нем происходила недавно. Также впечатляют и размеры - площадь котловины сопоставима с Москвой.

В ходе исследования ученые создали карту местности Венеры, которая в 10 раз точнее ранее существовавших. Также при изучении вулкана нашли ранее неизвестный центр извержения.

Напомним, несколько лет назад группа ученых из Университета Кардиффа, Массачусетского технологического института и Кембриджского университета пришла к выводу, что в облачном покрове Венеры могут существовать инопланетные формы жизни, «непохожие на известные людям в данный момент».

Ученые определили химический путь, при помощи которого жизнь нейтрализовала бы кислую среду Венеры, создав самоподдерживающийся обитаемый карман в ее облаках. Заявлялось, что теоретически микроорганизмы могут производить аммиак, и в этом случае при «каскаде» химических реакций возможно образование кислорода.

Более того, аммиак обладает способностью нейтрализовать серную кислоту, что превратило бы облачный покров Венеры в среду, пригодную для обитания.

#Земля #исследование #ученые #планета #венера #тектонические процессы
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