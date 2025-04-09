Из России вышлют военного атташе Румынии и его заместителя

Россия объявила persona non grata двух румынских дипломатов. Нашу страну в ближайшее время должны будут покинуть атташе по вопросам обороны при посольстве республики в Москве и его заместитель. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Сегодня на Смоленскую площадь была вызвана временный поверенный в делах Румынии в России Лилиана Бурда. Ей вручили ноту об объявлении дипломатов персонами нон грата.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что данная мера стала ответом на высылку из республики российского военного атташе при посольстве в Бухаресте и его заместителя.

Напомним, на прошлой неделе МИД объявил персонами нон грата трех сотрудников молдавского посольства. Это было сделано из принципа взаимности.