Россия объявила трех молдавских дипломатов persona non grata

В Министерство иностранных дел РФ сегодня вызвали молдавского посла Лилиана Дария. Ему заявили решительный протест в связи с тем, что власти республики объявили трех российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что посольства РФ работают в соответствии с международными правилами. Поэтому обвинения дипломатов России во вмешательстве во внутренние дела Молдавии не имеют никаких оснований.

Отмечается, что Лилиану Дарию на Смоленской площади вручили ноту о том, что наша страна объявляет персонами нон грата трех сотрудников молдавского посольства. Это сделано из принципа взаимности.

Напомним, в конце марта молдавский МИД объявил трех сотрудников посольства РФ персонами нон грата. Кишинев утверждает, что российские дипломаты якобы осуществляли деятельность, противоречащую дипломатическому статусу.