Россия и США договорились о банковском обслуживании своих дипломатических миссий, а также решили вопрос российских взносов в бюджеты международных организаций.

Как сообщил посол России в США Александр Дарчиев, предстоящая встреча делегаций двух стран в Стамбуле призвана направить усилия Москвы и Вашингтона на избавление от токсичного наследия администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена.

Кроме того, Россия собирается поднять вопрос о возврате изъятой ранее американской стороной дипсобственности.

Напомним, очередной раунд переговоров России и США в Стамбуле пройдет 10 апреля.