Посол Дарчиев: Россия и США договорились о банковском обслуживании своих дипмиссий

Россия и США договорились о банковском обслуживании своих дипломатических миссий, а также решили вопрос российских взносов в бюджеты международных организаций.
Как сообщил посол России в США Александр Дарчиев, предстоящая встреча делегаций двух стран в Стамбуле призвана направить усилия Москвы и Вашингтона на избавление от токсичного наследия администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена.
Кроме того, Россия собирается поднять вопрос о возврате изъятой ранее американской стороной дипсобственности.
Напомним, очередной раунд переговоров России и США в Стамбуле пройдет 10 апреля.
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