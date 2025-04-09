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Посол Дарчиев: Россия и США договорились о банковском обслуживании своих дипмиссий

Стороны согласовали также и вопрос российских взносов в бюджеты международных организаций.
Константин Денисов 2025-04-09 16:19:57
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Global Look Press

Россия и США договорились о банковском обслуживании своих дипломатических миссий, а также решили вопрос российских взносов в бюджеты международных организаций.

Как сообщил посол России в США Александр Дарчиев, предстоящая встреча делегаций двух стран в Стамбуле призвана направить усилия Москвы и Вашингтона на избавление от токсичного наследия администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена.

Кроме того, Россия собирается поднять вопрос о возврате изъятой ранее американской стороной дипсобственности.

Напомним, очередной раунд переговоров России и США в Стамбуле пройдет 10 апреля.

#Россия #сша #переговоры #стамбул #Александр Дарчиев
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