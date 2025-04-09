«Спасибо, что встретили»: Ефремов впервые появился на публике после освобождения

Актер Михаил Ефремов сегодня днем приехал в свою квартиру в Москве после освобождения из исправительной колонии. Он сообщил журналистам, что чувствует себя плохо и пока не может говорить. Однако артист поблагодарил всех за поддержку.

«Ребят, чувствую себя не очень, поэтому говорить не могу. Очень много впечатлений сразу. Спасибо, что встретили. Я, конечно, рад, что освободили меня. Всем спасибо, кто меня поддерживал», - сказал он.

Также Михаил Ефремов еще раз выразил соболезнования семье мужчины, который погиб в результате аварии с его участием.

Напомним, актера в среду освободили из колонии в Белгородской области, где он провел более четырех лет. После лечения он планирует вернуться в кино.