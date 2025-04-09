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Застрявший на веревках в Аксае украинский дрон распутали и обезвредили

Ранее сообщалось, что украинский дрон застрял в бельевых веревках в результате падения.
Глеб Владовский 2025-04-09 11:32:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Застрявший в бельевых веревках украинский беспилотник с боеприпасом обезвредили. Об этом «Звезде» сообщил глава администрации города Аксай Евгений Камфарин.

«Взрывотехники ФСБ обезвредили боеприпас. Сейчас его эвакуируют на полигон для подрыва», - подчеркнул он.

Камфарин добавил, что беспилотник, на который была прикреплена взрывчатка, также сняли с веревок, и теперь его передадут в правоохранительные органы для исследования. Также он сообщил о закрытии всех ПВР после завершения всех необходимых процедур и что жители возвращаются по домам.

Ранее сообщалось, что в результате падения на жилой дом беспилотника власти Аксая эвакуировали жителей 48 квартир.

#Аксай #наш эксклюзив #обезвреживание #украинский дрон
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