Застрявший на веревках в Аксае украинский дрон распутали и обезвредили

Застрявший в бельевых веревках украинский беспилотник с боеприпасом обезвредили. Об этом «Звезде» сообщил глава администрации города Аксай Евгений Камфарин.

«Взрывотехники ФСБ обезвредили боеприпас. Сейчас его эвакуируют на полигон для подрыва», - подчеркнул он.

Камфарин добавил, что беспилотник, на который была прикреплена взрывчатка, также сняли с веревок, и теперь его передадут в правоохранительные органы для исследования. Также он сообщил о закрытии всех ПВР после завершения всех необходимых процедур и что жители возвращаются по домам.

Ранее сообщалось, что в результате падения на жилой дом беспилотника власти Аксая эвакуировали жителей 48 квартир.