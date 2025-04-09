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Украинский дрон повис на бельевых веревках у дома в Аксае

Жителей 48 квартир эвакуировали, всех их временно разместят в здании дома культуры «Молодежный».
Анастасия Бобылева 2025-04-09 05:58:21
© Фото: Telegram: rnd1rndru

В Аксае жителей 48 квартир пришлось эвакуировать из-за падения БПЛА на жилой дом. Об этом врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь написал в своем телеграм-канале.

«В Аксае в многоквартирном жилом доме по ул. Платова, 74 на бельевых веревках обнаружен упавший БПЛА самолетного типа. Из-за угрозы возможной детонации проведена эвакуация жильцов. На данный момент эвакуированы все проживающие в 48 квартирах дома», - говорится в сообщении.

Слюсарь уточнил, что никто не пострадал в результате инцидента. Разрушений тоже нет. Эвакуированных людей разместят в доме культуры «Молодежный».

Уточняется, что к месту происшествия прибыл глава администрации района Константин Доморовский. Он координирует действия по оказанию помощи.

Ранее российские силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ за 15 минут. Из них четыре пытались атаковать территорию Ростовской области, еще один находился над Азовским морем.

#в стране и мире #бпла #Аксай #эвакуация #Жилой дом
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