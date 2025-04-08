МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД России раскрыл подробности предстоящих переговоров с США в Стамбуле

Переговоры будут посвящены нормализации работы посольств.
Константин Денисов 2025-04-08 16:30:00
© Фото: Global Look Press, Sergey Elagin, Business Online

Посол России в США Александр Дарчиев и зампомощника госсекретаря Штатов Соната Коултер возглавят делегации России и США на переговорах в Стамбуле, заявили в МИД РФ.

Там же отметили, что переговоры будут посвящены нормализации работы посольств.

«В ближайшие дни состоится второй раунд российско-американских консультаций, посвященных нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран», - сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Напомним, что встреча российской и американской делегаций состоится 10 апреля в Стамбуле.

Последний раунд переговоров России и США прошел 28 марта в Эр-Рияде. Тогда представители двух делегаций общались почти 12 часов и коснулись множества вопросов, в первую очередь - урегулирования конфликта на Украине.

#Россия #сша #Мария Захарова #МИД РФ #переговоры #стамбул
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Фрегаты 11356. Россия/Индия
2
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
3
Броневики СВО. Часть 1
4
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
5
Ми-8. Полет в Магадан
6
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
7
СВО. Батальон штурма и разграждения
8
Пожарные в зоне СВО
9
Танковые двигатели. Дизельные
10
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 