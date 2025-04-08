МИД России раскрыл подробности предстоящих переговоров с США в Стамбуле

Посол России в США Александр Дарчиев и зампомощника госсекретаря Штатов Соната Коултер возглавят делегации России и США на переговорах в Стамбуле, заявили в МИД РФ.

Там же отметили, что переговоры будут посвящены нормализации работы посольств.

«В ближайшие дни состоится второй раунд российско-американских консультаций, посвященных нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран», - сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Напомним, что встреча российской и американской делегаций состоится 10 апреля в Стамбуле.

Последний раунд переговоров России и США прошел 28 марта в Эр-Рияде. Тогда представители двух делегаций общались почти 12 часов и коснулись множества вопросов, в первую очередь - урегулирования конфликта на Украине.