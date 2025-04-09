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СК РФ возбудил уголовное дело из-за убийства боевиками жителей Гуево

Военные следователи СК России опрашивают мирных жителей, эвакуированных из освобожденного села в Суджанском районе Курской области.
Тимур Шерзад 2025-04-09 10:45:00
© Фото: СК РФ © Видео: СК РФ

Следственный комитет России сообщает о возбуждении уголовного дела по факту убийства украинскими боевиками мирных жителей освобожденного села Гуево Суджанского района в Курской области. 

Отмечено, что военные следователи СК России ведут работу с мирными жителями, эвакуированными из этого села. Один из них сообщил, что в марте 2025 года погибли его отец и дядя. Это произошло в результате подрыва на установленном противником взрывном устройстве. 

По словам мужчины, военнослужащие ВСУ сбрасывали взрывные устройства на жилые дома при помощи беспилотников. Также они занимались мародерством.

Помимо этого, следствие установило факт целенаправленного обстрела боевиками мирных жителей во время эвакуации в апреле этого года. Результат - гибель шести человек.

«По указанным фактам совершения ВФУ мародерства и террористического акта против мирного населения Курской области возбуждено уголовное дело (п. "б" ч. 3 ст. 205 и пп. "а", "в" ч. 3 ст. 356.1 УК РФ)», - говорится в сообщении.

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры боев за Гуево. Штурмовики группировки войск «Север» очистили село от неприятеля и установили флаг на одном из зданий населенного пункта. 

Также публиковались свидетельства мирных жителей о зверствах оккупантов. Они массово занимались мародерством. Людей боевики расстреливали, раненых, согласно показаниям жителей, вытаскивали на асфальт и убивали.

#в стране и мире #убийство #СК РФ #Уголовное дело #Украинские боевики #Гуево
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