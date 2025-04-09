Расчеты «Акаций» разнесли укрепления ВСУ на Южно-Донецком направлении

На Южно-Донецком направлении артиллерийские расчеты самоходных гаубиц «Акация» ведут огонь по укреплениям Вооруженных сил Украины, поддерживая наступление на подступах к селу Богатырь. Корреспондент «Звезды» Лана Иден побывала на позициях и показала, как протекают боевые будни бойцов.

Расчеты «Акаций» действуют в 10 километрах от линии соприкосновения. Бьют по вражеским укреплениям в районе села Богатырь. Как объяснил старший механик-водитель с позывным Боря, после каждого выстрела позиция сразу становится мишенью для ответного огня.

«Выезжаем, начинаешь стрелять, и все - "ответка" сразу. По нам начинают работать уже через минуты», - пояснил он.

Чтобы избежать поражения, артиллеристы меняют дислокацию после нескольких залпов. Наведение на цель занимает считаные минуты благодаря использованию буссоли - специального прибора для точного определения азимута.

Работа расчета осложняется постоянными атаками украинских беспилотников. Как только «Акация» открывает огонь, в небе появляются стаи вражеских дронов. Для их нейтрализации бойцы используют антидроновые ружья и огонь из автоматов.

«Прицеливаемся в сторону дрона и удерживаем, пока он не упадет», - пояснил стрелок с позывным Якудза.

Во время съемок репортажа расчет экстренно сменил позицию - украинский беспилотник был замечен над лесом. Бойцы, дежурящие по периметру, мгновенно открыли огонь. Один из дронов, сбитый прицельной очередью, рухнул в 200 метрах от позиции. Корреспондент вместе с бойцами отправилась к месту падения беспилотника. Обломки, разбросанные по полю, могли представлять опасность. После устранения угрозы артиллеристы вернулись к выполнению задачи.

Несмотря на сложные условия, расчеты «Акаций» продолжают выполнять задачи. Их работа - это не только точные удары по врагу, но и ежедневный риск, требующий мгновенной реакции и слаженности действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.