Расчет «Акации» уничтожил бронетехнику натовского производства в ДНР

Расчет самоходной артиллерийской установки «Акация» группировки войск «Восток» уничтожил долговременную огневую точку и натовскую технику ВСУ на Южно-Донецком направлении. Кадры боевой работы наших артиллеристов опубликовало Министерство обороны России.

На записи видно, что орудие накрыто маскировочной сетью, над башней установлен защитный козырек. Показан процесс стрельбы с разных ракурсов. Огонь корректировался с помощью БПЛА, также камера беспилотника зафиксировала последствия попадания. В описании к видео сказано, что на счету расчета САУ под командованием командира орудия с позывным Кисель сотни пораженных целей.

«Работали по технике - Bradley, Leopard. На моем счету есть две Bradley», - рассказал Кисель.

В небе постоянно летают вражеские дроны, которые пытаются выследить российскую бронетехнику, поэтому расчет не стоит на месте, постоянно меняет позиции. При этом дальнобойная артиллерия ВСУ отвечает гораздо реже, чем раньше.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.