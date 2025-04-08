Средства ПВО сбили десять дронов ВСУ над тремя регионами РФ и Черным морем

Средства ПВО сбили десять беспилотников ВСУ над тремя регионами РФ и Черным морем. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«8 апреля т.г. в период с 19.20 до 21.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

Больше всего дронов – четыре были уничтожены над акваторией Черного моря у крымских берегов.

По два БПЛА были сбиты над территорией территориями Воронежской и Пензенской областей, а также Республики Крым.

Ранее сообщалось о семи беспилотниках, также уничтоженных в ходе двухчасовой атаки.