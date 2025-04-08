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ПВО сбила семь дронов ВСУ над тремя регионами РФ за два часа

Киевский режим предпринял очередную атаку на российские регионы.
Константин Денисов 2025-04-08 20:04:20
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Российские средства ПВО 8 апреля сбили семь украинских беспилотников над тремя регионами РФ за два часа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«8 апреля т.г. в период с 17.15 до 19.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

Три дрона были уничтожены над территорией Воронежской области, по два – над Белгородской областью и над акваторией Черного моря возле берегов республики Крым.

Ранее сообщалось о том, что за минувшую ночь над Россией сбили 23 беспилотника ВСУ.

#Крым #Минобороны РФ #беспилотники #Воронежская область #ВСУ #Белгородская облсть #СВО
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