ПВО сбила семь дронов ВСУ над тремя регионами РФ за два часа

Российские средства ПВО 8 апреля сбили семь украинских беспилотников над тремя регионами РФ за два часа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«8 апреля т.г. в период с 17.15 до 19.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

Три дрона были уничтожены над территорией Воронежской области, по два – над Белгородской областью и над акваторией Черного моря возле берегов республики Крым.

Ранее сообщалось о том, что за минувшую ночь над Россией сбили 23 беспилотника ВСУ.