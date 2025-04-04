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Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили работу

Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.
Ирина Егорова 2025-04-04 01:01:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Внуково, Домодедово и Жуковский. Об сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

«Гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение принято для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Особый режим работы действует с 00.30 по московскому времени. О причинах ограничений на вылет и прилет в названных аэропортах информации нет.

В 01.11 Росавиация уточнила, что аэропорт Внуково открыт на выпуск воздушных судов. Вылет каждого рейса дополнительно согласовывается для обеспечения безопасности полетов, добавили в агентстве. 

#Москва #Самолет #Жуковский #Аэропорт #Домодедово #Внуково
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