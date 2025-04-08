Мирный житель пострадал на дороге после атаки ВСУ в Белгородской области

Один мирный житель пострадал на автодороге в результате атаки ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Яковлевском округе на участке автодороги Томаровка – Ракитное пострадал мирный житель», – написал Гладков.
Раненый был оперативно госпитализирован в областную больницу с травмами лица и шеи. Его состояние оценивается как средней тяжести.
Также оказался поврежден один легковой автомобиль. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы.
Ранее сообщалось об атаках семи украинских БПЛА на три региона РФ в течение двух часов. Все они были успешно пресечены силами ПВО.
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