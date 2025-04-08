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Маск назвал идиотом советника Трампа по торговле

Миллиардера разгневало высказывание экономиста о компании Tesla.
Сергей Лебедев 2025-04-08 19:34:22
© Фото: Will Oliver - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Руководитель американского департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск назвал идиотом советника президента США по торговле Питера Наварро. Таким образом миллиардер отреагировал на заявление экономиста о том, что компания Tesla значительную часть комплектующих для электромобилей закупает за границей.

«Наварро просто идиот. То, что он говорит, - абсолютная ложь», - написал бизнесмен на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Позже Илон Маск добавил, что Питер Наварро «тупее мешка с кирпичами». По его словам, Tesla является наиболее вертикально интегрированным автопроизводителем в США с самой высокой долей американских комплектующих.

Напомним, ранее в американских средствах массовой информации появилась информация о том, что государственный секретарь США Марко Рубио поссорился с Илоном Маском на заседании кабинета министров в присутствии Дональда Трампа. По данным журналистов, конфликт произошел из-за слов миллиардера о неспособности Госдепа сократить свой штат.

Также сообщалось о ссоре Илона Маска с министром транспорта Шоном Даффи. Последний заявил, что команда главы DOGE пыталась уволить авиадиспетчеров, которые проводили расследование авиакатастроф.

#tesla #сша #илон маск #советник #экономист #Доге #Питер Наварро
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