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Небензя: Россия не позволит использовать переговоры для укрепления киевского режима

Украина может взять паузу с целью перевооружения и продолжения конфликта, сообщил постпред РФ в ООН.
Константин Денисов 2025-04-08 18:09:42
© Фото: MFA Russia, via Globallookpress.com © Видео: ТРК «Звезда»

Россия не позволит никому использовать мирные переговоры для перевооружения Киева, как это было в случае с Минскими соглашениями. Об этом в рамках своего выступления на заседании Генассамблеи ООН сообщил представитель России в организации Василий Небензя.

«Вы сами себя выдаете, когда говорите о том, что возможное перемирие следует использовать для накачивания Украины оружием и подтягивания на фронт резервов», - сказал Небензя.

Он добавил, что основной целью Запада является не прекращение конфликта, а возможность дать Украине «зализать раны».

В свою очередь, по словам российского постпреда, РФ и США пытаются найти и создать условия для прочного и долгосрочного мира. Тем не менее Россия готова к диалогу практически со всеми, но не позволит снова себя обмануть.

Ранее в МИД России раскрыли подробности предстоящих переговоров с США в Стамбуле.

#Россия #в стране и мире #ООН #Украина #василий небензя
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