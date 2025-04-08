Небензя: Россия не позволит использовать переговоры для укрепления киевского режима

Россия не позволит никому использовать мирные переговоры для перевооружения Киева, как это было в случае с Минскими соглашениями. Об этом в рамках своего выступления на заседании Генассамблеи ООН сообщил представитель России в организации Василий Небензя.

«Вы сами себя выдаете, когда говорите о том, что возможное перемирие следует использовать для накачивания Украины оружием и подтягивания на фронт резервов», - сказал Небензя.

Он добавил, что основной целью Запада является не прекращение конфликта, а возможность дать Украине «зализать раны».

В свою очередь, по словам российского постпреда, РФ и США пытаются найти и создать условия для прочного и долгосрочного мира. Тем не менее Россия готова к диалогу практически со всеми, но не позволит снова себя обмануть.

Ранее в МИД России раскрыли подробности предстоящих переговоров с США в Стамбуле.