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Литовский премьер выступил против ужесточения санкций против россиян

Гинтаутас Палуцкас назвал нынешние ограничения «сбалансированными».
Сергей Лебедев 2025-04-08 17:52:49
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, Global Look Press

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас выступил против ужесточения санкций в отношении россиян и белорусов. Политик заявил, что ненормально видеть шпиона в каждом приезжающем. По его словам, нынешние ограничения вполне «сбалансированы».

«Мы выделили больше средств департаменту госбезопасности - пусть ловят всех шпионов. А косить всех под одну гребенку, я считаю, нерационально», - отметил Палуцкас в интервью агентству ELTA.

В начале марта литовские парламентарии предложили ужесточить порядок оформления виз и выдачи вида на жительство россиянам и белорусам. Кроме того, депутаты выступили за ограничение права покупки недвижимости.

Напомним, ранее прекратило действовать соглашение между Россией и Литвой о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. Договор был подписан 24 февраля 1995 года в Москве.

#в стране и мире #санкции #Литва #ограничения #вид на жительство #визы #Гинтаутас Палуцкас
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