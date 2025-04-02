Прекращено действие договора РФ и Литвы о взаимопомощи в таможенных делах

Действие соглашения между Россией и Литвой о сотрудничестве в таможенных делах прекращено. Соответствующее заявление МИД России размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что данный договор был подписан 24 февраля 1995 года в Москве.

«31 марта 2025 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Литовской Республики о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно о планах Минобороны Литвы усилить защиту границы с Белоруссией и российской Калининградской областью. Литовская сторона решила заминировать эти пограничные территории.