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Прекращено действие договора РФ и Литвы о взаимопомощи в таможенных делах

Соглашение между Россией и Литвой действовало с 1995 года.
Виктория Бокий 2025-04-02 23:26:38
© Фото: Виталий Невар, РИА Новости

Действие соглашения между Россией и Литвой о сотрудничестве в таможенных делах прекращено. Соответствующее заявление МИД России размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что данный договор был подписан 24 февраля 1995 года в Москве.

«31 марта 2025 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Литовской Республики о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно о планах Минобороны Литвы усилить защиту границы с Белоруссией и российской Калининградской областью. Литовская сторона решила заминировать эти пограничные территории.

#Россия #граница #МИД России #Соглашение #Литва #таможенные дела
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