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Карасин: мнения с коллегами из США на встрече в Эр-Рияде не всегда совпадали

Тем не менее разговор получился взаимоуважительным и конструктивным и создал атмосферу для решения имеющихся вопросов в будущем, заявил сенатор.
Лиза Губина 2025-04-04 13:31:16
© Фото: Bernd von Jutrczenkadpa Globallookpress

Мнения российской и американской сторон в ходе переговоров в Эр-Рияде не всегда совпадали, однако важно, что обмен мнениями состоялся, и переговоры получились взаимоуважительными и конструктивными, заявил в разговоре со «Звездой» сенатор Григорий Карасин.

По его словам, Москва и Вашингтон пытались найти общие знаменатели, которые позволят сторонам двигаться дальше.

«Они, действительно, шли очень долго. Мы начали в десять, закончили в одиннадцатом часу вечера. Они шли очень конструктивно, взаимоуважительно и создали на будущее атмосферу, в которой можно решать вопросы», - сказал он.

Тем самым Карасин отреагировал на статью издания Washington Post о том, что российские дипломаты превзошли делегацию США на переговорах в Эр-Рияде. Ссылаясь на мнение аналитиков, газета отметила опыт в десятки лет наших делегатов, с которым представителям Вашингтона не сравниться.

Сенатор также отметил готовность вновь встретиться с американскими переговорщиками, если поступит соответствующее поручение президента Владимира Путина, однако на данный момент нового контакта не запланировано.

«Вы знаете, сейчас побывал в США Дмитриев. Посмотрим, как дальше пойдут дела, решим эти вопросы. Какого-то графика утвержденного нет», - заключил сенатор.

Напомним, Григорий Карасин представлял интересы нашей страны на переговорах в Эр-Рияде 24 марта, в ходе которых обсуждались доступ России к черноморским портам для экспорта сельскохозяйственной продукции, а также подключение «Россельхозбанка» к платежной системе SWIFT. 

Ранее Карасин отмечал, что в Эр-Рияде у России и США появилась возможность обсуждать вопрос мирного урегулирования на Украине.

#Россия #сша #переговоры #Эр-Рияд #наш эксклюзив #Григорий Карасин
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