Боевики жестоко избили жителя села под Суджей за незнание украинского языка

Следователи возбудили уголовное дело в отношении боевиков ВСУ, которые в марте избили жителя Курской области за незнание украинского языка, сообщили в пресс-службе СК России со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

«В марте 2025 года в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области украинские боевики угрожали мирному жителю оружием и жестоко избили его за то, что он не знает украинского языка», - говорится в сообщении СК в Telegram.

По словам супруги потерпевшего, из-за незнания языка украинские боевики «до такой степени ему голову раздолбали».

Отмечается, что в ходе расследования специалисты установят личности причастных к преступлению и привлекут их к ответственности. Речь идет об уголовном деле по статье о теракте.

Ранее жители села в Суджанском районе рассказывали о мародерстве со стороны ВСУ. Так, боевики грузили в свои машины все, что попадалось им под руку, включая бытовую технику. В результате СК РФ возбудил уголовные дела по статьям «Теракт» и «Мародерство».