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Боевики жестоко избили жителя села под Суджей за незнание украинского языка

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте, причастные к преступлению будут установлены и привлечены к ответственности.
Лиза Губина 2025-04-05 09:40:28
© Фото: Juan Moreno, Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: sledcom_press, Telegram

Следователи возбудили уголовное дело в отношении боевиков ВСУ,  которые в марте избили жителя Курской области за незнание украинского языка, сообщили в пресс-службе СК России со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

 «В марте 2025 года в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области украинские боевики угрожали мирному жителю оружием и жестоко избили его за то, что он не знает украинского языка», - говорится в сообщении СК в Telegram.

По словам супруги потерпевшего, из-за незнания языка украинские боевики «до такой степени ему голову раздолбали».

Отмечается, что в ходе расследования специалисты установят личности причастных к преступлению и привлекут их к ответственности. Речь идет об уголовном деле по статье о теракте.

Ранее жители села в Суджанском районе рассказывали о мародерстве со стороны ВСУ. Так, боевики грузили в свои машины все, что попадалось им под руку, включая бытовую технику. В результате СК РФ возбудил уголовные дела по статьям «Теракт» и «Мародерство».

#Курская область #ВСУ #СК РФ #светлана петренко #суджанский район
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