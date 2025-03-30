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Жители Курской области рассказали о мародерстве украинских боевиков

По словам мирных граждан, ВСУ забирали у них даже бытовую технику.
Константин Денисов 2025-03-30 11:09:49
© Фото: KonopatovYuri, news.ru, Global Look Press © Видео: СК РФ

Жители села Мартыновка Суджанского района Курской области рассказали о фактах мародерства со стороны ВСУ. В беседе со следователями мирные граждане вспоминали, как боевики грузили  свои машины буквально все, что попадалось им под руку.

«Приезжали на машинах и мотоциклах с прицепами, забирали телевизор, другую технику. Все таскали и грузили в машину», - рассказала одна женщина.

Вторая добавила, что местные были вынуждены добывать воду из растопленного снега для своих нужд. Кроме того, жители использовали белые мешки и платки для перемещений по улице, чтобы противник отличал мирных от военных.

По данным фактам СК РФ возбудил уголовные дела по статьям «Теракт» и «Мародерство».

Ранее в Минобороны сообщили о том, что российские военнослужащие продолжают освобождать территорию Курской области и продвигаются к границе с Украиной.

#Курская область #СК РФ #СВО
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