Жители села Мартыновка Суджанского района Курской области рассказали о фактах мародерства со стороны ВСУ. В беседе со следователями мирные граждане вспоминали, как боевики грузили свои машины буквально все, что попадалось им под руку.

«Приезжали на машинах и мотоциклах с прицепами, забирали телевизор, другую технику. Все таскали и грузили в машину», - рассказала одна женщина.

Вторая добавила, что местные были вынуждены добывать воду из растопленного снега для своих нужд. Кроме того, жители использовали белые мешки и платки для перемещений по улице, чтобы противник отличал мирных от военных.

По данным фактам СК РФ возбудил уголовные дела по статьям «Теракт» и «Мародерство».

Ранее в Минобороны сообщили о том, что российские военнослужащие продолжают освобождать территорию Курской области и продвигаются к границе с Украиной.