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Россияне раскупили все выгодные майские туры на популярные курорты

Бюджетный вариант поездки можно сформировать самостоятельно по России, напомнил эксперт.
Владимир Рубанов 2025-04-05 08:56:19
© Фото: Pogiba Aleksandra news.ru, Global Look Press

На майские праздники выгодных путевок на популярных направлениях нет уже месяца два. Об этом «Звезде» рассказал президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов.

Россияне заметили, что майские праздники в этом году увеличены за счет новогодних, и начали бронировать отели заранее, объяснил эксперт. Кроме того, сыграло свою роль кратковременное снижение курса доллара. В этот момент сограждане активно скупали туры, добавил Голов.

«Краснодарский край и Черноморское побережье я не беру, потому что там прохладно и на майские там только погулять в лучшем случае. А Египет, Турция и Объединенные Арабские Эмираты полностью выкуплены, кроме премиум-класса», - рассказал специалист.

Бюджетный вариант поездки можно сформировать самостоятельно по России, напомнил Голов.

«Если центральную часть брать, то это Калининград, Нижегородская область, Тульская область. У нас очень много сейчас пансионатов. Золотое кольцо. Стандартные бюджетные варианты - это на автомобиле», - объяснил он.

Ранее «Звезда» писала о том, как правильно выбирать организатора экстремальных видов отдыха.

#отдых #туризм #наш эксклюзив #майские праздники #золотое кольцо России #автотуризм
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