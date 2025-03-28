Россиянам подсказали, как правильно выбрать организатора экстремального отдыха

В ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» посоветовали россиянам, как правильно выбирать организатора экстремальных видов отдыха. Об этом представители организации рассказали в беседе с RT.

Во-первых, необходимо обязательно проверить наличие действующих лицензий и сертификатов на осуществление соответствующей деятельности.

«Кроме того, необходимо потребовать обязательного проведения инструктажа, включающего ознакомление с правилами техники безопасности, порядок действий в аварийных ситуациях, разъяснение потенциальных рисков, связанных с данным видом деятельности», - рассказали в «Турпомощи».

Также там напомнили, что турист имеет право в любое время отказаться от предложенных услуг в том случае, если на каком-то этапе выявил нарушения.

Напомним, 27 марта у берегов Хургады потерпел крушение батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 россиян. По последним данным, шесть человек погибли, у 21 - различные травмы.