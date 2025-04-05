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Орбан: закарпатских венгров мобилизуют в терпящие поражение ВСУ

Премьер подчеркнул, что у Венгрии есть множество причин, почему нужно урегулирование вокруг Украины.
Владимир Рубанов 2025-04-05 07:18:03
© Фото: MTI XinHua, Global Look Press

Венгрия стремится к урегулированию конфликта на Украине, в том числе из-за того, что закарпатских венгров призывают в украинскую армию. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

Он отметил, что происходят ужасные разрушения, которые уже не так опасны для Венгрии, но все еще происходят в соседней стране, где тоже проживают венгры. И этих венгров призывают в армию, которая терпит поражение.

Глава правительства подчеркнул, что у Венгрии есть множество причин, почему нужен мир, и почему вместо военного плана необходимо строить и разрабатывать большие европейские экономические мирные планы.

По его словам, европейские лидеры, напротив, планируют тратить деньги в долгосрочной перспективе на финансирование Украины, содержание украинской армии и подготовку к большой войне.

Орбан выразил поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта и выразил надежду на их успех.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров. А сейчас многих из них мобилизуют в украинские войска, иногда весьма жесткими методами.

Он отметил, что принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно.

Венгрия намерена сохранять вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС, пока венгерскому меньшинству в Закарпатье не будут возвращены отнятые у него права.

#в стране и мире #Украина #ВСУ #Венгрия #Виктор Орбан #венгры #Закарпатье #мобилизация
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