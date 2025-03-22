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Венгрия напомнила причину вето на прием Украины в ЕС

По словам Сийярто, украинское правительство, несмотря на обещания, не вернуло права, отнятые у венгров в 2015 году.
Владимир Рубанов 2025-03-22 21:08:30
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Венгрия будет сохранять вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС, пока венгерскому меньшинству в Закарпатье не будут возвращены отнятые у него права. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он сообщил, что поговорил по телефону с главой МИД Австрии Беатой Майнль-Райзингер, которая побывала неделю назад в Киеве. Предметом обсуждения были в том числе нарушения прав венгерской общины в Закарпатье и интеграционные усилия Украины.

По словам Сийярто, украинское правительство, несмотря на обещания, не вернуло права, отнятые у венгров в 2015 году. Это неприемлемо и противоречит европейским правилам и ценностям.

До тех пор, пока сохраняется такое положение дел, не может быть и речи о каком-либо продвижении в переговорах о присоединении Украины к Европейскому союзу, добавил венгерский министр.

Правительство Венгрии выступает против вступления Украины в ЕС, считая, что это нанесет непоправимый ущерб европейской экономике. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что это приведет к экономическому краху.

На саммите в Брюсселе 20 марта глава правительства отказался поддержать общее заявление по Украине, которое предусматривало ее ускоренное вступление в ЕС и оказание военной помощи на миллиарды евро. Венгрия планирует провести у себя в стране референдум по этому вопросу и в дальнейшем руководствоваться его результатами на консультациях с Брюсселем.

#Украина #ЕС #евросоюз #Венгрия #австрия #Петер Сийярто
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