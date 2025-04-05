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Дмитриев покинул Вашингтон и поблагодарил американскую сторону

Спецпредставитель российского лидера отметил, что визит был позитивным, искренним и конструктивным.
Виктория Бокий 2025-04-05 06:02:20
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что покидает США. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Также он поблагодарил Вашингтон за позитивные, искренние и конструктивные встречи.

«Покидая США, я хотел бы поблагодарить всех за позитивный, искренний и конструктивный визит», — говорится в сообщении спецпредставителя президента России.

Ранее Дмитриев подвел итоги своей поездки в Вашингтон. Он заявил, что обсуждал с американской стороной не только экономически-инвестиционные вопросы, но и восстановление отношений России и США. Одни из обсуждаемых тем: российско-американское сотрудничество в Арктике и по редкоземельным металлам, а также возобновление авиасообщения между странами и возвращение компаний США на российский рынок.

#сша #Вашингтон #переговоры #РФПИ #Кирилл Дмитриев #визит в сша
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