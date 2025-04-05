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Чернышенко провел встречу с президентом Кубы

Мигель Диас-Канель выразил надежду на укрепление сотрудничества Москвы и Гаваны.
Ирина Егорова 2025-04-05 05:36:00
© Фото: Maksim KonstantinovGlobal Look Press, Global Look Press

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, передает ТАСС. Глава Кубы отметил, что придает визиту Чернышенко особое значение и поблагодарил его за посещение важных исторических мест. Так, вице-премьер посетил мемориал лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

Мигель Диас-Канель выразил надежду на укрепление сотрудничества Москвы и Гаваны.

Вице-премьер РФ в ходе своего визита принял участие в заседании российско-кубинской Межправкомиссии. В рамках мероприятия Россия предложила кубинским властям программу экстренных мер для минимизации последствий масштабного энергокризиса на острове. 

По итогам заседания было подписано 13 документов, включая заключительный акт и соглашения о сотрудничестве, сообщается на сайте правительства РФ.

#Куба #Сотрудничество #рабочая встреча #Дмитрий Чернышенко #Гавана
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