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CNN: Трамп начал переговоры с Вьетнамом, Индией и Израилем о тарифах

Обсуждаются индивидуальные торговые соглашения, которые могли бы смягчить предложенные тарифы до истечения крайнего срока на следующей неделе.
Ирина Егорова 2025-04-05 07:04:07
© Фото: White Housevia Globallookpress.com, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля по новых торговых пошлин на импорт, сообщает телеканал CNN. Обсуждаются индивидуальные торговые условия для них.

«Эти соглашения могли бы смягчить предложенные тарифы для этих стран до истечения крайнего срока на следующей неделе», – пишет телеканал.

В среду президент США Дональд Трамп объявил о введении «зеркальных» пошлин на импорт из 185 стран - США будут брать с других стран те же пошлины, что они вводят против американских товаров, начиная со 2 апреля. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он значительно выше: для Китая - 34%, для стран - членов ЕС - 20%. России пошлины не коснулись. По его подсчетам, экономика США обогатится на дополнительные шесть-семь триллионов долларов.

Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Либо предложил построить на территории США завод предприятия, чтобы аннулировать тариф.

Некоторые государства предприняли ответные  действия в связи с повышением тарифов. Так, Китай заявил, что с 10 апреля введет 34% пошлины на весь импорт из США. Китай заявил, что новые тарифы Трампа являются нарушением правил международной торговли и наносят ущерб законным интересам Пекина.

#Экономика #сша #Трамп #переговоры #пошлины #Тарифы
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