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Генсек НАТО сравнил производство боеприпасов в странах Альянса и в РФ

Рютте обеспокоен, что при нынешнем уровне оборонных затрат страны НАТО будут не в состоянии обеспечить свою безопасность в ближайшие три-пять лет.
Виктория Бокий 2025-04-05 03:32:05
© Фото: Anna Ross dpa Globallookpress

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны североатлантического альянса производят в год такое же количество боеприпасов, сколько Россия за три месяца. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.

«Мы производим за полный год столько боеприпасов, сколько Россия за три месяца», - подчеркнул он.

Также Рютте поделился с телеканалом своей обеспокоенностью, что при нынешнем уровне затрат на оборону, составляющих 2% ВВП, НАТО будет не в состоянии защитить себя в ближайшие три-пять лет.

Ранее генсек НАТО признал, что поражение киевского режима обойдется альянсу в триллионы долларов и серьезно подорвет его авторитет.

#Россия #НАТО #Североатлантический альянс #Марк Рютте #Производство боеприпасов
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