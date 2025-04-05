Генсек НАТО сравнил производство боеприпасов в странах Альянса и в РФ

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны североатлантического альянса производят в год такое же количество боеприпасов, сколько Россия за три месяца. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.

«Мы производим за полный год столько боеприпасов, сколько Россия за три месяца», - подчеркнул он.

Также Рютте поделился с телеканалом своей обеспокоенностью, что при нынешнем уровне затрат на оборону, составляющих 2% ВВП, НАТО будет не в состоянии защитить себя в ближайшие три-пять лет.

Ранее генсек НАТО признал, что поражение киевского режима обойдется альянсу в триллионы долларов и серьезно подорвет его авторитет.