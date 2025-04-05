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Berliner Zeitung: тяжелое положение ВСУ привело к массовому дезертирству

Украинские боевики недовольны отсутствием ротации и невозможностью уходить в отпуск.
Виктория Бокий 2025-04-05 02:21:09
© Фото: Juan MorenoKeystone Press Agency Globallookpress

Тяжелое положение ВСУ в Донбассе привело к массовому дезертирству боевиков. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

По данным издания, тысячи украинских солдат покидают свои подразделения по собственной инициативе. Боевики ВСУ недовольны отсутствием ротации и невозможностью получить отпуск.

В материале газеты указывается, что в 2024 году зарегистрировали 89 500 новых случаев дезертирства. Это более чем в три раза, по сравнению с предыдущим годом. Также самовольное оставление военного подразделения стало самым распространенным преступлением в истории Украины, оно опережает воровство и мошенничество.

Ранее Минобороны Франции тоже признали, что ВСУ сталкивается со сложностями в мобилизации и дезертирством.

#боевики #Донбасс #Германия #ВСУ #дезертирство
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