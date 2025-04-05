Тяжелое положение ВСУ в Донбассе привело к массовому дезертирству боевиков. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

По данным издания, тысячи украинских солдат покидают свои подразделения по собственной инициативе. Боевики ВСУ недовольны отсутствием ротации и невозможностью получить отпуск.

В материале газеты указывается, что в 2024 году зарегистрировали 89 500 новых случаев дезертирства. Это более чем в три раза, по сравнению с предыдущим годом. Также самовольное оставление военного подразделения стало самым распространенным преступлением в истории Украины, оно опережает воровство и мошенничество.

Ранее Минобороны Франции тоже признали, что ВСУ сталкивается со сложностями в мобилизации и дезертирством.