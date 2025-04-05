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Власти Мордовии ввели режим ЧС муниципального уровня в Саранске

Часть жителей Саранска и соцучреждения будут перемещены в пункты временного пребывания на период действия режима ЧС.
Ян Брацкий 2025-04-05 17:30:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен в Саранске после атаки ударного беспилотника ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Мордовия Артем Здунов.

Со его слов, все оперативные службы города неоднократно отрабатывали свои действия при режиме ЧС и знают, как необходимо действовать.

«Уважаемые жители, сохраняйте спокойствие, придерживайтесь всех рекомендаций сотрудников», - написал он.

Артем Здунов распорядился переместить жителей близлежащих к месту атаки домов и социальные учреждения в пункты временного пребывания. Там людей уже ждут медики и психологи. Заготовлено все необходимое, уточнил глава Мордовии.

Напомним, минувшей ночью беспилотники киевского режима атаковали промышленное предприятие в Мордовии. В результате происшествия обошлось без пострадавших.

#в стране и мире #беспилотники #ВСУ #Саранск #Мордовия #МЧС России #режим ЧС #здунов
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