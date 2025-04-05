Здунов сообщил, что БПЛА атаковали предприятие в Мордовии

Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Мордовии. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов. Он уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Кроме того, боевики попытались ударить по промышленному предприятию в городе Чапаевск Самарской области. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, обошлось без раненых.

«На месте работают экстренные службы, в том числе специалисты МЧС занимаются тушением возгорания. Ситуация под контролем», - написал он рано утром в своем Telegram-канале.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что в Мордовии ночью сбили три украинских дрона. Еще шесть беспилотников перехватили в Самарской области.