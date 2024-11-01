Фрегат «Адмирал Головко» вышел в свой первый дальний поход

Минобороны России сообщило о выходе фрегата «Адмирал Головко» в свой первый дальний поход. Он покинул рейд Североморска в составе отряда кораблей Северного флота.

Уточняется, что отряд взял курс в Атлантику через назначенные районы Баренцева моря. В составе отряда находятся фрегат «Адмирал Головко» с высокоточными ракетами большой дальности на борту и средний морской танкер «Вязьма».

Перед выходом из Североморска на борту корабля состоялся торжественный митинг - моряков напутствовал командир соединения ракетных кораблей капитан 1-го ранга Владислав Малаховский.

Российское оборонное ведомство уточнило, что основные задачи похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

«Экипаж готов выполнить все поставленные задачи в полном объеме в любых районах Мирового океана», - заявил командир фрегата капитан 2-го ранга Андрей Славин.

В МО РФ отметили, что экипажи фрегата и танкера перед выходом прошли полный комплекс подготовки. Их проверили флагманские специалисты Северного флота. Военнослужащие выполнили задачи в Баренцевом море в соответствии с курсом боевой подготовки надводных кораблей и судов ВМФ России.

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Горшков» зашел в тунисский порт Бизерта.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.