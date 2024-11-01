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Фрегат «Адмирал Головко» вышел в свой первый дальний поход

Корабль приняли в боевой состав ВМФ России в декабре 2023 года. Фрегат вышел из главной базы Северного флота - Североморска.
2024-11-01 11:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о выходе фрегата «Адмирал Головко» в свой первый дальний поход. Он покинул рейд Североморска в составе отряда кораблей Северного флота. 

Уточняется, что отряд взял курс в Атлантику через назначенные районы Баренцева моря. В составе отряда находятся фрегат «Адмирал Головко» с высокоточными ракетами большой дальности на борту и средний морской танкер «Вязьма».

Перед выходом из Североморска на борту корабля состоялся торжественный митинг - моряков напутствовал командир соединения ракетных кораблей капитан 1-го ранга Владислав Малаховский.

Российское оборонное ведомство уточнило, что основные задачи похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны. 

«Экипаж готов выполнить все поставленные задачи в полном объеме в любых районах Мирового океана», - заявил командир фрегата капитан 2-го ранга Андрей Славин. 

В МО РФ отметили, что экипажи фрегата и танкера перед выходом прошли полный комплекс подготовки. Их проверили флагманские специалисты Северного флота. Военнослужащие выполнили задачи в Баренцевом море в соответствии с курсом боевой подготовки надводных кораблей и судов ВМФ России.

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Горшков» зашел в тунисский порт Бизерта.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ВМФ России #североморск #фрегат #адмирал головко #дальний поход
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