К вечеру воскресенья в Москве может выпасть до 15 см снега

Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемого в ночь на воскресенье снега, сообщил заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков. Погода резко ухудшится сегодня во второй половине дня.

«В ночь на 6 апреля и в течение всего дня в столичном регионе ожидаются дождь, снег и мокрый снег, отрицательные температуры воздуха как в ночные, так и в дневные часы, что может способствовать образованию гололедицы, усиление ветра с порывами до 17 м/с», - предупредил он.

Так, к завтрашнему вечеру может выпасть до 15 сантиметров снега. Городские службы уделят особо внимание очистке тротуаров и пешеходных зон.

Водителей авто призвали быть внимательными и аккуратными на дорогах и по возможности не садиться за руль.

По данным Метеобюро Москвы, снег, который может выпасть с 6 по 8 апреля, не растает быстро, так как будет сохраняться ночью - отрицательная погода, днем - слабо положительная. Ожидается, что снегом накроется большая часть столичного региона.