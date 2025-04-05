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К вечеру воскресенья в Москве может выпасть до 15 см снега

Власти города привели службы в режим повышенной готовности, водителей призывают по возможности не садиться за руль.
Лиза Губина 2025-04-05 16:14:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемого в ночь на воскресенье снега, сообщил заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков. Погода резко ухудшится сегодня во второй половине дня.

«В ночь на 6 апреля и в течение всего дня в столичном регионе ожидаются дождь, снег и мокрый снег, отрицательные температуры воздуха как в ночные, так и в дневные часы, что может способствовать образованию гололедицы, усиление ветра с порывами до 17 м/с», - предупредил он.

Так, к завтрашнему вечеру может выпасть до 15 сантиметров снега. Городские службы уделят особо внимание очистке тротуаров и пешеходных зон.

Водителей авто призвали быть внимательными и аккуратными на дорогах и по возможности не садиться за руль.

По данным Метеобюро Москвы, снег, который может выпасть с 6 по 8 апреля, не растает быстро, так как будет сохраняться ночью - отрицательная погода, днем - слабо положительная. Ожидается, что снегом накроется большая часть столичного региона.

#Москва #в стране и мире #Погода #снег #Апрель #Петр Бирюков
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