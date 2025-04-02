Синоптик: в Москве с 6 по 8 апреля выпадет около 10 сантиметров снега

В столице с 6 по 8 апреля местами может выпасть более 10 сантиметров снега. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Этот снег не будет быстро таять. Температура ночью будет слабо отрицательной, а днем - слабо положительной. Тепла будет недостаточно, чтобы растопить тот снег, который выпал. Особенно если он будет лежать на траве», - сказала синоптик.

Она отметила, что водители, которые не успели поменять резину на своих машинах, поступили правильно. По словам Поздняковой, большая часть столичного региона в начале следующей недели будет под снегом.

Напомним, ранее в беседе со «Звездой» автоэксперт Антон Ануфриев порекомендовал до мая повременить с «переобувкой» автомобилей.