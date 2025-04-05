ВС РФ поразили инфраструктуру украинского военного аэродрома

За минувшие сутки Вооруженные силы Российской Федерации поразили украинское предприятие по сборке беспилотников и инфраструктуру военного аэродрома ВСУ. Об этом сегодня заявили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, ВС РФ ударили по складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения и скоплениям вражеской техники и живой силы в 147 районах.

Для поражения врага задействовали авиацию, ракетные войска и артиллерию. Кроме того, применили ударные дроны.

Напомним, за прошедшую неделю российские войска нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.