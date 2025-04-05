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ВС РФ поразили инфраструктуру украинского военного аэродрома

Также нанесен удар по предприятию, на котором собирали беспилотники.
2025-04-05 13:53:48
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

За минувшие сутки Вооруженные силы Российской Федерации поразили украинское предприятие по сборке беспилотников и инфраструктуру военного аэродрома ВСУ. Об этом сегодня заявили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, ВС РФ ударили по складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения и скоплениям вражеской техники и живой силы в 147 районах.

Для поражения врага задействовали авиацию, ракетные войска и артиллерию. Кроме того, применили ударные дроны.

Напомним, за прошедшую неделю российские войска нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #аэродром #спецоперация #МО РФ
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