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ВС РФ нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ за неделю

Поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятие ракетно-космической промышленности Украины, пункты управления, цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.
2025-04-04 13:03:49
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, говорится в сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции.

В ходе ударов ВС РФ применили высокоточное оружие и ударные дроны. По данным оборонного ведомства, били по военным аэродромам, предприятиям ракетно-космической промышленности Украины, пунктам управления, цехам сборки и места хранения ударных беспилотников.

Также под удары попали склады боеприпасов, места производства взрывчатых веществ, пункты временной дислокации подразделений СБУ, украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Кроме того, российские военнослужащие освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике - Розовку и Успеновку. Розовку взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг», а Успеновку заняли военнослужащие группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #спецоперация #МО РФ
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