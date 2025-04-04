ВС РФ нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ за неделю

Российские войска за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, говорится в сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции.

В ходе ударов ВС РФ применили высокоточное оружие и ударные дроны. По данным оборонного ведомства, били по военным аэродромам, предприятиям ракетно-космической промышленности Украины, пунктам управления, цехам сборки и места хранения ударных беспилотников.

Также под удары попали склады боеприпасов, места производства взрывчатых веществ, пункты временной дислокации подразделений СБУ, украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Кроме того, российские военнослужащие освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике - Розовку и Успеновку. Розовку взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг», а Успеновку заняли военнослужащие группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.