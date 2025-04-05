Вооруженные силы Украины за сутки 14 раз атаковали российские объекты энергетики, сообщили в Минобороны России.

В Брянской области под удары попали объекты в Климовском, Погарском и Севском районах. Там обесточены подстанции и повреждены линии электропередачи.

В Белгородской области удары пришлись на Краснояружский, Грайворонский и Белгородский районы. Обесточены более 500 потребителей.

В Смоленской области из-за атаки БПЛА отключена линия 500 кВ. В Липецкой области повреждена высоковольтная линия. В ЛНР атакована газораспределительная станция.

В субботу, 5 апреля, в Херсонской и Воронежской областях также зафиксированы удары по подстанциям и линиям. Без света остались более 1 800 потребителей.

Киевский режим, несмотря на обещания, усилил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, говорится в сообщении военного ведомства.

Накануне Минобороны России сообщило, что за сутки украинские боевики совершили шесть атак на объекты российской энергетической инфраструктуры.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.