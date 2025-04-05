МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ за сутки 14 раз атаковали российские объекты энергетики

Киевский режим, несмотря на обещания, усилил удары по энергетической инфраструктуре, говорится в сообщении Минобороны.
2025-04-05 13:20:42
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы Украины за сутки 14 раз атаковали российские объекты энергетики, сообщили в Минобороны России.

В Брянской области под удары попали объекты в Климовском, Погарском и Севском районах. Там обесточены подстанции и повреждены линии электропередачи.

В Белгородской области удары пришлись на Краснояружский, Грайворонский и Белгородский районы. Обесточены более 500 потребителей.

В Смоленской области из-за атаки БПЛА отключена линия 500 кВ. В Липецкой области повреждена высоковольтная линия. В ЛНР атакована газораспределительная станция.

В субботу, 5 апреля, в Херсонской и Воронежской областях также зафиксированы удары по подстанциям и линиям. Без света остались более 1 800 потребителей.

Киевский режим, несмотря на обещания, усилил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, говорится в сообщении военного ведомства.

Накануне Минобороны России сообщило, что за сутки украинские боевики совершили шесть атак на объекты российской энергетической инфраструктуры.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #Липецкая область #Брянская область #белгородская область #ВСУ #ЛНР #удары #энергообъекты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
2
Броневики СВО. Часть 1
3
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
4
Ми-8. Полет в Магадан
5
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
6
СВО. Батальон штурма и разграждения
7
Пожарные в зоне СВО
8
Танковые двигатели. Дизельные
9
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
10
СВО. Инженерные войска
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 