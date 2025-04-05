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Стубб заявил об «отклонении от курса» Европы по Украине

По словам президента Финляндии, сейчас отправка военного контингента Европы на Украину не является целью.
Лиза Губина 2025-04-05 13:20:24
© Фото: Kira Hofmann, Photothek Media Lab, Globallookpress

Вопрос отправки европейских военных на Украину не стоит на повестке дня, рассматриваются другие пути поддержки киевского режима, заявил президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, возможное присутствие западных солдат стоит обсуждать после завершения конфликта.

«Эта тема превратилась в символическую дискуссию, которая совершенно отклонилась от курса. Есть много других путей, как нам продолжить поддержку Украине. Наземные войска сейчас не находятся на нашей повестке», - сказал он в интервью газете Die Welt.

Для начала необходимо достичь перемирия, а после - соглашения, пояснил Стубб, только так можно добиться мира в регионе. Отправка войск не является целью.

Напомним, отправка европейских «миротворцев» на Украину регулярно обсуждается в ходе встреч представителей стран ЕС, однако ни к каким результатам прийти не удается. В блоке нет единства по этому вопросу, главными сторонниками идеи выступают Великобритания и Франция.

Согласно заявлению МИД РФ, для Москвы категорически неприемлемо размещение миротворцев на Украине.

#в стране и мире #Украина #Финляндия #Александр Стубб #Отправка войск на Украину #мирное урегулирование на украине
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