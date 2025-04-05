Красноярцы сняли на видео летящую крышу автовокзала во время урагана

На Красноярский край и Хакасию в субботу обрушился сильный ураган. Ветер, порывы которого местами превышали 33 метра секунды, переворачивал остановки и мусорные баки, срывал рекламные щиты, заборы и другие конструкции.

Так, например, в Железнодорожном районе Красноярска рухнула кровля многоквартирного жилого дома (на фото). В результате пострадал местный житель.

А в селе Новоселово ветер сорвал крышу со здания автовокзала. Ужасающие кадры на видео сняли очевидцы.

Также множественные разрушения зафиксированы в Хакасии. В регионах ввели режим ЧС.