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Красноярцы сняли на видео летящую крышу автовокзала во время урагана

Сегодня ураганный ветер обрушился на Красноярский край и Хакасию.
Сергей Лебедев 2025-04-05 12:12:03
© Фото: mvd_24, Telegram © Видео: novoselovo24rus, VK

На Красноярский край и Хакасию в субботу обрушился сильный ураган. Ветер, порывы которого местами превышали 33 метра секунды, переворачивал остановки и мусорные баки, срывал рекламные щиты, заборы и другие конструкции.

Так, например, в Железнодорожном районе Красноярска рухнула кровля многоквартирного жилого дома (на фото). В результате пострадал местный житель.

А в селе Новоселово ветер сорвал крышу со здания автовокзала. Ужасающие кадры на видео сняли очевидцы.

Также множественные разрушения зафиксированы в Хакасии. В регионах ввели режим ЧС.

#Красноярский край #ураган #Хакасия #видео #ветер
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