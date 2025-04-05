Источник назвал одну из версий жестокого убийства ульяновской школьницы

Полиция прорабатывает версию о психических заболеваниях подозреваемых в убийстве 14-летней школьницы в селе Тумкино Ульяновской области, сообщил «Звезде» источник в правоохранительных органах.

Сегодня стало известно о задержании подозреваемых в жестоком убийстве ребенка, ими оказались двое местных жителей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Менее суток потребовалось моим коллегам из уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области и оперативникам отдела полиции “Сенгилеевский”, чтобы установить подозреваемых в тяжком преступлении в отношении несовершеннолетней», - написала Ирина Волк в своем Telegram.

Отмечается, что их уже доставили в СК России. На данный момент мотивы убийства неизвестны, добавил источник.

О кровавом убийстве школьницы в ульяновском селе стало известно накануне. Тело обнаружили утром в подвале, на полу виднелись следы крови, будто девочку тащили. У погибшей были многочисленные раны в районе головы, сообщил источник «Звезды».