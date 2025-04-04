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Источник раскрыл детали убийства 14-летней девочки в ульяновском селе

По словам источника в правоохранительных органах, у девочки обнаружили много телесных повреждений, особенно в районе головы, такое мог сделать либо психопат, либо кто-то в состоянии аффекта.
Лиза Губина 2025-04-04 17:01:38
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки в селе Тумкино, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Следствием установлено, что 04 апреля 2025 года утром было обнаружено тело ребенка со следами насильственной смерти, при этом порядок вещей в доме был нарушен», - говорится в заявлении СК.

Тело школьницы обнаружили в погребе, а на полу были видны следы крови, будто ее туда затащили, сообщили «Звезде» в правоохранительных органах. При этом из дома ничего ценного не пропало.

Сообщается, что мать оставила девочку одну на ночь и ушла в гости, утром она попросила тетю проверить дочку, так как та не брала трубку.

В СМИ писали, что у ребенка было перерезано горло, однако источник опроверг эту информацию - у девочки обнаружили много телесных повреждений, особенно в районе головы. По словам источника, такое мог сделать либо психопат, либо кто-то в состоянии аффекта. Следователи рассматривают разные версии случившегося, в том числе причастным может быть кто-то из знакомых семьи.

#расследование #Ульяновская область #полиция #наш эксклюзив #ск россии #село тумкино
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