МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7,2

Объявлена угроза цунами. Информации о разрушениях или погибших пока нет.
Ирина Егорова 2025-04-05 00:49:22
© Фото: Manfred BailimageBROKER.com, Global Look Press

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Метеорологи Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) объявили угрозу цунами, сообщает 360.ru.

На данный момент информации о жертвах или разрушениях нет.

Уточняется, что подземный толчок был зафиксирован специалистами в 20.04 по времени UTC (23.04 мск) в 182 километрах к юго-востоку от города Кимбе - там проживает более 18 тысяч человек.  Очаг, где зародилось и произошло землетрясения залегал на глубине 49 километров.

Неделю назад крупное землетрясение произошло в Мьянме. По последним данным, число жертв природного катаклизма стали больше трех тысяч человек. Среди погибших есть один россиянин - он работал учителем в местной школе. На помощь в работе по ликвидации последствий землетрясения в Мьянму была отправлена группа российских спасателей.

#землетрясение #подземные толчки #цунами #Папуа-Новая Гвинея
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
2
Броневики СВО. Часть 1
3
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
4
Ми-8. Полет в Магадан
5
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
6
СВО. Батальон штурма и разграждения
7
Пожарные в зоне СВО
8
Танковые двигатели. Дизельные
9
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
10
СВО. Инженерные войска
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 