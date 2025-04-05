У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7,2

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Метеорологи Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) объявили угрозу цунами, сообщает 360.ru.

На данный момент информации о жертвах или разрушениях нет.

Уточняется, что подземный толчок был зафиксирован специалистами в 20.04 по времени UTC (23.04 мск) в 182 километрах к юго-востоку от города Кимбе - там проживает более 18 тысяч человек. Очаг, где зародилось и произошло землетрясения залегал на глубине 49 километров.

Неделю назад крупное землетрясение произошло в Мьянме. По последним данным, число жертв природного катаклизма стали больше трех тысяч человек. Среди погибших есть один россиянин - он работал учителем в местной школе. На помощь в работе по ликвидации последствий землетрясения в Мьянму была отправлена группа российских спасателей.